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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Стало известно имя защитника, погибшего на Донбассе защитника

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      Известно имя погибшего на Донбассе бойца
      Известно имя погибшего на Донбассе бойца / Фото из открытых источников

      Во время боевых действий в Донбассе убили украинского военнослужащего вооруженных сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью.

      Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил на своей странице в Facebook.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие враждебных действий 17 ноября погиб украинский защитник.

      Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, желобки, Новотошковское, Орехово, хутора Свободный, Мар`инкы и Гнутово,
      – говорится в сообщении.

      У всех этих населенных пунктах, кроме Мар`инкы и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 миллиметров. А по позициям украинских войск в районе желобки противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.

      Пресс-служба Черновицкой ОГА сообщила, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук.

      Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

      Защитник был убит прямым попаданием мины в блиндаж.

       

      Теги: Вооруженные Силы Украины Потери Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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