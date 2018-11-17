Стало известно имя защитника, погибшего на Донбассе защитника

Во время боевых действий в Донбассе убили украинского военнослужащего вооруженных сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил на своей странице в Facebook.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие враждебных действий 17 ноября погиб украинский защитник.

Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, желобки, Новотошковское, Орехово, хутора Свободный, Мар`инкы и Гнутово,

– говорится в сообщении.

У всех этих населенных пунктах, кроме Мар`инкы и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 миллиметров. А по позициям украинских войск в районе желобки противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.

Пресс-служба Черновицкой ОГА сообщила, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук.

Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Защитник был убит прямым попаданием мины в блиндаж.