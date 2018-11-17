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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Стало відоме ім'я захисника, що загинув на Донбасі

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      Відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця
      Відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця / Фото з відкритих джерел

      Під час бойових дій на Донбасі вбили українського військовослужбовця збройних сил України. Він отримав поранення несумісне з життям.

      Про це повідомив прес-центр Операції Об'єднаних Сил на своїй сторінці у Fscebook.

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      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих дій 17 листопада загинув український захисник.

      Ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар`їнки та Гнутового,
      – йдеться у повідомленні.

      Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар`їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 міліметрів. А по позиціях українських військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру.

      Прес-служба Чернівецької ОДА повідомила, що у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу українських позицій загинув Віталій Онуфрейчук.

      Онуфрейчук народився у 1981 році, жив у Чернівцях. Служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

      Захисника було вбито прямим попаданням міни у бліндаж.

       

      Теги: Новини України Втрати Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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