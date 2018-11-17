Стало відоме ім'я захисника, що загинув на Донбасі

Під час бойових дій на Донбасі вбили українського військовослужбовця збройних сил України. Він отримав поранення несумісне з життям.

Про це повідомив прес-центр Операції Об'єднаних Сил на своїй сторінці у Fscebook.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих дій 17 листопада загинув український захисник.

Ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар`їнки та Гнутового,

– йдеться у повідомленні.

Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар`їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 міліметрів. А по позиціях українських військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру.

Прес-служба Чернівецької ОДА повідомила, що у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу українських позицій загинув Віталій Онуфрейчук.

Онуфрейчук народився у 1981 році, жив у Чернівцях. Служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Захисника було вбито прямим попаданням міни у бліндаж.