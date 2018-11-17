Українські військові відновили пошкоджений міст під Попасною: з'явились фото

Українські військові відновили міст під Попасною Луганської області. Його проросійські бойовики пошкодили ще у 2014 році.

Фото відновленого мосту Президент УкраїниПетро Порошенко опублікував у Facebook.

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Порошенко також зазначив, що тепер міст знову відкритий для військового і цивільного транспорту. За словами глави держави, на Донбасі також відбудовуються інші зруйнувані проросійськими бойовиками об'єкти.



Військові відновили міст під Попасною/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко



Через міст знову може їздити транспорт/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко