Украинские военные восстановили поврежденный мост под Попасной: появились фото

Украинские военные восстановили мост под Попасной Луганской области. Его пророссийские боевики повредили еще в 2014 году.

Фото восстановленного моста Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook.

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Порошенко также отметил, что теперь мост снова открыт для военного и гражданского транспорта. По словам главы государства, на Донбассе также отстраиваются другие разрушенные пророссийскими боевиками объекты.

Военные восстановили мост под Попасной / источник: Фейсбук Петр Порошенко



Через мост снова может ездить транспорт/ Источник: Фейсбук Петр Порошенко​