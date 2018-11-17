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      Украинские военные восстановили поврежденный мост под Попасной: появились фото

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      В сети появились фото восстановленного моста под Попасной
      В сети появились фото восстановленного моста под Попасной / Фейсбук-страница Петра Порошенко

      Украинские военные восстановили мост под Попасной Луганской области. Его пророссийские боевики повредили еще в 2014 году.

      Фото восстановленного моста Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook.

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      Порошенко также отметил, что теперь мост снова открыт для военного и гражданского транспорта. По словам главы государства, на Донбассе также отстраиваются другие разрушенные пророссийскими боевиками объекты.

      Військові відновили міст під попасною

      Военные восстановили мост под Попасной / источник: Фейсбук Петр Порошенко

      Попасна Військові відновили Міст
      Через мост снова может ездить транспорт/ Источник: Фейсбук Петр Порошенко​

      Попасна Українські військові відновили міст
      Боевики разрушили мост еще в 2014 году/ Источник: Фейсбук Петр Порошенко​

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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