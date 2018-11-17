Украинские военные восстановили поврежденный мост под Попасной: появились фото
Украинские военные восстановили мост под Попасной Луганской области. Его пророссийские боевики повредили еще в 2014 году.
Фото восстановленного моста Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook.
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Порошенко также отметил, что теперь мост снова открыт для военного и гражданского транспорта. По словам главы государства, на Донбассе также отстраиваются другие разрушенные пророссийскими боевиками объекты.
Военные восстановили мост под Попасной / источник: Фейсбук Петр Порошенко
Через мост снова может ездить транспорт/ Источник: Фейсбук Петр Порошенко
Боевики разрушили мост еще в 2014 году/ Источник: Фейсбук Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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