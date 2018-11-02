Стало известно, как будет называться церковь в Украине после объединения

Сейчас идет дискуссия по поводу названия еще не созданной единой канонической церкви, которую создадут на объединительном соборе. Представители Киевского патриархата считают, что она должна называться "Украинская православная церковь".

Об этом рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, архиепископ Тельмиский Иов (Геча) в интервью ВВС Украина.

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Архиепископ Иов заявил, что новая церковь будет называться по-другому – "Православная церковь в Украине".

Новая церковь будет иметь название Православная церковь в Украине. Не Украинская православная церковь, потому что церковь едина. Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству,

– подчеркнул он.

"На греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия – Болгарская, Сербская или Русская православная церковь – употребляются неправильно и указывают на религиозный национализм", – пояснил архиепископ.

Также архиепископ Иов воздержался от ответа на вопрос о том, когда может быть созван собор, который образует новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что "время пришло".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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