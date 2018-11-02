Стало відомо, як називатиметься церква в Україні після об'єднання

Нині триває дискусія з приводу назви ще не створеної єдиної канонічної церкви, яку створять на Об'єднавчому соборі. Представники Київського патріархату вважають, що вона має називатися "Українська православна церква".

Про це розповів архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов'я, архієпископ Тельміський Іов (Геча) в інтерв'ю ВВС Україна.

Читайте також: В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь

Архієпископ Іов заявив, що нова церква називатиметься по-іншому – "Православна церква в Україні".

Нова церква буде мати назву Православна церква в Україні. Не Українська православна церква, тому що церква єдина. Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі,

– наголосив він.

"Грецькою мовою назви церков так і звучать: Православна церква в Греції, в Сербії, в Болгарії. Слов'янські назви – Болгарська, Сербська чи Російська православна церква – вживаються неправильно і вказують на релігійний націоналізм", – пояснив архієпископ.

Також архієпископ Іов утримався від відповіді на питання про те, коли саме може бути скликано собор, який утворить нову церкву. За його словами, Вселенський патріарх скличе цей собор, коли вважатиме, що "час настав".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Історія православної церкви: дивіться відео