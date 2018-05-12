Стало известно, когда КНДР демонтирует ядерный полигон

Северная Корея заявила, что готова провести демонтаж ядерной испытательной площадки Пхунгэри 23-25 мая.

Подготовка к церемонии уже начата, сообщает Министерство иностранных дел, пишет ЦТАК.

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Церемония демонтажа ядерной испытательной площадки запланирована в период с 23 до 25 мая, в зависимости от состояния погоды,

– говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в начале полигон взорвут, после чего полностью заблокируют записи. Кроме того, уберут все объекты наблюдения, научно-исследовательские институты и структуры охранных подразделений на местах.

Интересно, что на церемонию закрытия допустят журналистов из пяти стран: России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна прекращает ядерные и ракетные испытания. Кроме того, он подчеркнул, что ядерный полигон на севере прекратит работу.