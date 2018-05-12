Стало відомо, коли КНДР демонтує ядерний полігон

Північна Корея заявила, що готова провести демонтаж ядерного випробувального майданчика Пхунгері 23-25 травня.

Підготовка до церемонії вже розпочата, повідомляє Міністерство закордонних справ, пише ЦТАК.

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Церемонія демонтажу ядерних випробувального майданчика запланована в період від 23 до 25 травня, залежно від стану погоди,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначається, що на початку полігон підірвуть, після чого повністю заблокують записи. Крім того, приберуть всі об'єкти спостереження, науково-дослідні інститути та структури охоронних підрозділів на місцях.

Цікаво, що на церемонію закриття допустять журналістів з п'яти країн: Росії, США, Китаю, Великої Британії та Південної Кореї.

Нагадаємо, голова КНДР Кім Чен Ин заявив, що його країна припиняє ядерні та ракетні випробування. Крім того, він підкреслив, що ядерний полігон на півночі припинить роботу.