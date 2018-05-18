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Стало известно, когда в Италии будут судить украинского нацгвардийця

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Дело Маркива
Дело Маркива / Фото из открытых источников

Суд по украинцу Виталию Маркиву о подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли три года назад на Донбассе начнется 6 июля 2018 в Италии.

Процесс будет проходить в суде города Ассизи, сообщает "Радио Свобода".

Дату назначили по итогам предыдущего заседания суда в Павии, которое состоялось 17 мая. Прокуратура уже завершила расследование дела Маркива.

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По сообщению местной прессы, потерпевшей стороной на процессе выступят семья погибшего журналиста и Национальная федерация итальянской прессы.

Итальянская прокуратура до сих пор отказывалась от сотрудничества с украинской стороной. Генпрокуратура Украины и Министерство внутренних дел отрицают причастность украинского бойца к убийству итальянского фотографа.

Что такое "дело Маркива"? Украинского нацгвардийця Виталия Маркива арестовали 30 июня в аэропорту Болоньи. Его подозревают в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелле во время боевых действий у Славянска в 2014 году. При этом в Нацгвардии уверяют: Маркив не может быть к этому причастным, потому фотограф погиб в результате минометного обстрела, а в 2014 году в добровольческих батальонов вообще не было на вооружении минометов.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 Канал
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