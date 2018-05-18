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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Стало відомо, коли в Італії судитимуть українського нацгвардійця

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Справа Марківа
Справа Марківа / Фото з відкритих джерел

Суд щодо українця Віталія Марківа за підозрою в убивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі три роки тому на Донбасі почнеться 6 липня 2018 року в Італії.

Процес буде проходити у суді міста Ассізі, повідомляє "Радіо Свобода".

Дату призначили за підсумком попереднього засідання суду в Павії, яке відбулося 17 травня. Наразі прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа.

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За повідомленням місцевої преси, потерпілою стороною на процесі виступатимуть родина загиблого журналіста і Національна федерація італійської преси.

Італійська прокуратура досі відмовлялася від співпраці з українською стороною. Генпрокуратура України і Міністерство внутрішніх справ заперечують причетність українського бійця до убивства італійського фотографа.

Що таке "справа Марківа"? Українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня в аеропорту Болоньї. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі під час бойових дій біля Слов'янська у 2014 році. При цьому у Нацгвардії запевняють: Марків не може бути до цього причетним, бо фотограф загинув унаслідок мінометного обстрілу, а в 2014 році у добровольчих батальйонів взагалі не було на озброєнні мінометів.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
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