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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стало известно, когда в Киеве откроют проезд по центру

25 Читати новину українською

В Киеве проходит Крестный ход, на этот раз – Украинской православной церкви Киевского патриархата. Люди собрались на Владимирской горке.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент.

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На Михайловской площади должны пройти верующие Крестным ходом, поэтому перекрыт центр столицы, в частности улицы Владимирская, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Большая Житомирская, Пушкинская, Терещенковская, Прорезная, Ярославов Вал, а также бульвар Шевченко.

Людей пропускают домой за паспортом и пропиской, город будет перекрыт до двух-трех часов дня.

Президент Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул важность томоса для Украины

Православная община Украины одна из крупнейших в мире и не может быть приложением к кому-то. Ей предстоит стать звездой в созвездии независимых и равных национальных церквей,
– сказал Петр Порошенко.

Президент обещал, что Украина получит томос к годовщине Крещения Руси, но его все еще нет.

Теги: Новости Украины Крестный ход Годовщина Крещения Руси религия
Источник: 24 канал
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