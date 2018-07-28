Стало известно, когда в Киеве откроют проезд по центру

В Киеве проходит Крестный ход, на этот раз – Украинской православной церкви Киевского патриархата. Люди собрались на Владимирской горке.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент.

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На Михайловской площади должны пройти верующие Крестным ходом, поэтому перекрыт центр столицы, в частности улицы Владимирская, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Большая Житомирская, Пушкинская, Терещенковская, Прорезная, Ярославов Вал, а также бульвар Шевченко.

Людей пропускают домой за паспортом и пропиской, город будет перекрыт до двух-трех часов дня.

Президент Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул важность томоса для Украины

Православная община Украины одна из крупнейших в мире и не может быть приложением к кому-то. Ей предстоит стать звездой в созвездии независимых и равных национальных церквей,

– сказал Петр Порошенко.

Президент обещал, что Украина получит томос к годовщине Крещения Руси, но его все еще нет.