Стало відомо, коли в Києві відкриють проїзд центром
У Києві відбувається Хресна Хода, цього разу – Української православної церкви Київського патріархату. Люди зібралися на Володимирській гірці.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.
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На Михайлівській площі повинні пройти віряни Хресною ходою, тому перекритий центр столиці, зокрема вулиці Володимирська, Богдана Хмельницького, Михайлівська, Велика Житомирська, Пушкінська, Терещенківська, Прорізна, Ярославів Вал, а також бульвар Шевченка.
Людей пропускають додому за паспортом та пропискою, місто буде перекрите до другої-третьої години дня.
Президент Петро Порошенко вкотре наголосив на важливості томосу для України
Православна громада України одна з найбільших в світі і вона не може бути додатком до когось. Їй належить стати зіркою у сузір'ї незалежних і рівних національних церков,
– сказав Петро Порошенко.
Президент обіцяв, що Україна отримає томос до річниця Хрещення Русі, але його все ще нема.