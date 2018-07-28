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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли в Києві відкриють проїзд центром

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У Києві відбувається Хресна Хода, цього разу – Української православної церкви Київського патріархату. Люди зібралися на Володимирській гірці.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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На Михайлівській площі повинні пройти віряни Хресною ходою, тому перекритий центр столиці, зокрема вулиці Володимирська, Богдана Хмельницького, Михайлівська, Велика Житомирська, Пушкінська, Терещенківська, Прорізна, Ярославів Вал, а також бульвар Шевченка.

Людей пропускають додому за паспортом та пропискою, місто буде перекрите до другої-третьої години дня.

Президент Петро Порошенко вкотре наголосив на важливості томосу для України

Православна громада України одна з найбільших в світі і вона не може бути додатком до когось. Їй належить стати зіркою у сузір'ї незалежних і рівних національних церков,
– сказав Петро Порошенко.

Президент обіцяв, що Україна отримає томос до річниця Хрещення Русі, але його все ще нема.

Теги: релігія Річниця Хрещення Русі Хресна хода Новини України
Джерело: 24 канал
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