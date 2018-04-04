Стало известно, когда в Украине будут отмечать День полиции

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника – Дня полиции Украины.

Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины в среду, 4 апреля, в Киеве.

Читайте также: Мы дожали Путина, – Порошенко

Сьогодні підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2018 р.

"Три года назад мы приняли непростое решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Мы смогли сказать окончательное прощай милиции советского стиля и сформировать новую украинскую полицию, которая будет иметь и имеет главное – высокое доверие украинского народа", – добавил Порошенко.

Президент заявил, что несмотря на положительные изменения в работе полиции, реформирование органа продолжится.

Я доволен тем, что украинцы увидели первые важнейшие изменения в работе правоохранительной системы. Но почивать на лаврах никто не собирается: мы решительно продолжим реформирование Национальной полиции,

– подчеркнул Порошенко.

Отметим, что в 2015 году Петр Порошенко подписал Указ о праздновании 4 августа Дня Национальной полиции Украины.