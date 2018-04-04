16:54
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Стало відомо, коли в Україні будуть відзначати День поліції

220 Читать новость на русском
4 липня в Україні відзначатимуть День поліції України
4 липня в Україні відзначатимуть День поліції України / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України.

Про це Петро Порошенко заявив на церемонії вручення сертифікатів на водний та автомобільний транспорт Національної поліції України у середу, 4 квітня, в Києві.

Читайте також: Ми дотиснули Путіна, – Порошенко

"Три року тому ми ухвалили непросте рішення розпочати глобальні зміни у правоохоронній системі. Ми змогли сказати остаточне прощавай міліції радянського стилю і сформувати нову українську поліцію, яка буде мати і має головне – високу довіру українського народу", – додав Порошенко.

Президент заявив, що попри позитивні зміни у роботі поліції, реформування органу продовжиться.

Я задоволений тим, що українці побачили перші надзвичайно важливі зміни у роботі правоохоронної системи. Але почивати на лаврах ніхто не збирається: ми рішуче продовжимо реформування Національної поліції,
– підкреслив Порошенко.

Зазначимо, що в 2015 році Петро Порошенко підписав Указ про святкування 4 серпня Дня Національної поліції України.

Теги: Новини України Законодавство Поліція Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук