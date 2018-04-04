Стало відомо, коли в Україні будуть відзначати День поліції
Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України.
Про це Петро Порошенко заявив на церемонії вручення сертифікатів на водний та автомобільний транспорт Національної поліції України у середу, 4 квітня, в Києві.
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"Три року тому ми ухвалили непросте рішення розпочати глобальні зміни у правоохоронній системі. Ми змогли сказати остаточне прощавай міліції радянського стилю і сформувати нову українську поліцію, яка буде мати і має головне – високу довіру українського народу", – додав Порошенко.
Президент заявив, що попри позитивні зміни у роботі поліції, реформування органу продовжиться.
Я задоволений тим, що українці побачили перші надзвичайно важливі зміни у роботі правоохоронної системи. Але почивати на лаврах ніхто не збирається: ми рішуче продовжимо реформування Національної поліції,
– підкреслив Порошенко.
Зазначимо, що в 2015 році Петро Порошенко підписав Указ про святкування 4 серпня Дня Національної поліції України.