Стало відомо, коли в Україні будуть відзначати День поліції

Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України.

Про це Петро Порошенко заявив на церемонії вручення сертифікатів на водний та автомобільний транспорт Національної поліції України у середу, 4 квітня, в Києві.

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Сьогодні підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2018 р.

"Три року тому ми ухвалили непросте рішення розпочати глобальні зміни у правоохоронній системі. Ми змогли сказати остаточне прощавай міліції радянського стилю і сформувати нову українську поліцію, яка буде мати і має головне – високу довіру українського народу", – додав Порошенко.

Президент заявив, що попри позитивні зміни у роботі поліції, реформування органу продовжиться.

Я задоволений тим, що українці побачили перші надзвичайно важливі зміни у роботі правоохоронної системи. Але почивати на лаврах ніхто не збирається: ми рішуче продовжимо реформування Національної поліції,

– підкреслив Порошенко.

Зазначимо, що в 2015 році Петро Порошенко підписав Указ про святкування 4 серпня Дня Національної поліції України.