Ми дотиснули Путіна, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів, як разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном дотиснули російського лідера Володимира Путіна, щоб укласти Великоднє перемир'я на Донбасі.

Про це він заявив під час зустрічі з жителями Волновахи у Донецькій області 1 квітня, передає прес-служба Президента України.

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"Наше спільне завдання – відновлювати Волноваху і принести мир. Саме тому ми, провівши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, звернулися до Путіна і дотиснули його, щоб він підписав заяву про перемир'я, яке має настати з 30 березня", – наголосив Порошенко.

За його словами, "пасхальне" перемир'я Україні необхідне, оскільки є умовою введення миротворчої місії на Донбас.

Окрім того, Порошенко зазначив, що з першого дня свого президентства робив, робить і буде робити все для того, щоб на українську землю прийшов мир.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 1 квітня, Президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь та Волноваху. Разом із президентом туди прибули міністр оборони Степан Полторак та начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко.