Мы дожали Путина, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дожали российского лидера Владимира Путина, чтобы заключить пасхальное перемирие на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с жителями Волновахи в Донецкой области 1 апреля, передает пресс-служба Президента Украины.

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"Наша общая задача – восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, "пасхальное" перемирие Украине необходимо, поскольку является условием введения миротворческой миссии на Донбасс.

Кроме того, Порошенко отметил, что с первого дня своего президентства делал, делает и будет делать все для того, чтобы на украинскую землю пришел мир.

Напомним, в Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь и Волноваху. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.