Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Житомирской области

Одного пострадавшего в аварии в Житомирской области уже выписали из больницы, еще троих планируют отпустить домой в ближайшие дни.

Об этом сказал начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, сообщает пресс-служба ОГА.

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"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше, 1 жительницу из Новоград-Волынска уже выписали из больницы, еще 3 пациентов планируем выписать в ближайшие дни", – сказал Николай Суслик.



Также один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, еще 4 пострадавших остаются стабильно тяжелыми, среди них 2 детей, находящихся в реанимационном отделении областной детской больницы.

Напомним, 20 июля около 11:00 в Житомирской области вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.