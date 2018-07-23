Стало відомо про стан потерпілих у ДТП на Житомирщині

Одну постраждалу у аварії на Житомирщині вже виписали з лікарні, ще трьох планують відпустити додому в найближчі дні.

Про це сказав начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, повідомляє прес-служба ОДА.

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"Четверо потерпілих почувають себе значно краще, 1 жительку з Новоград-Волинська вже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні", – сказав Микола Суслик.

Також один потерпілий знаходиться у стані середньої важкості, ще 4 потерпілих залишаються стабільно важкими, серед них 2 дітей, які знаходяться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, 20 липня близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку з інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогут потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.