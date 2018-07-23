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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Смертельна ДТП під Житомиром: суд відправив власника маршрутки під домашній арешт

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Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт на 60 діб власника маршрутки, яка спричинила жахливе ДТП під Житомиром.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Житомира.

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Журналіст зазначив, що прокуратура наполягала на запобіжному заході для обвинуваченого у вигляді тримання під вартою. Однак суд задовольнив клопотання захисту і обрав домашній арешт.

На суді власник автобуса наголосив, що інформація про несправні гальма транспортного засобу не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 20 липня близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.

Теги: Новини України Дональд Трамп Новини Житомира Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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