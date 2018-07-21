Смертельна ДТП поблизу Житомира: поліція затримала власника маршрутки
У ході розслідування смертельної ДТП під Житомиром, де загинуло 10 людей, поліція затримала власника маршрутки, яка стала учасником аварії.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
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Уже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу, що здійснював перевезення людей. Відтак у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області,
– повідомили у поліції.
Наразі тривають подальші слідчо-розушкові заходи.
Нагадаємо, 20 липня близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка,у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.