Смертельное ДТП вблизи Житомира: полиция задержала владельца маршрутки
В ходе расследования смертельного ДТП под Житомиром, где погибли 10 человек, полиция задержала владельца маршрутки, которая стала участником аварии.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Уже установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Поэтому в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летнего жителя Ровненской области,
– сообщили в полиции.
Сейчас продолжаются следственно-розушкови мероприятия.
Напомним, 20 июля около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.