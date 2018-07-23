Смертельное ДТП под Житомиром: суд отправил владельца маршрутки под домашний арест

Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест на 60 суток владельца маршрутки, которая спровоцировала ужасное ДТП под Житомиром.

Об этом сообщает "Общественное".

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Отмечается, что прокуратура настаивала на мере пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты и избрал домашний арест.

На суде владелец автобуса отметил, что информация о неисправных тормозах транспортного средства не соответствует действительности.

Напомним, 20 июля около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.