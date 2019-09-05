Стало известно, сколько будут зарабатывать судьи Антикоррупционного Суда

Антикоррупционный Суд начал свою работу. Общественные активисты уже давно требовали его создания, ведь из-за отсутствия реформы правосудия известные коррупционеры до сих пор не наказаны. О первоочередных задачах суда, его составе и особенностях работы – читайте далее.

Как сообщила корреспондентка 24 канала, судьи Высшего Антикоррупционного Суда впервые собрались еще в начале мая и взяли четыре месяца на подготовку. За это время они нашли помещения для суда и делали там ремонт.

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Где будут работать судьи Высшего Антикоррупционного Суда

Сегодня учреждение размещается в четырехэтажном здании на столичном проспекте Победы. Ранее в помещение был банк.

Помещение Высшего Антикоррупционного Суда

Какие задачи поставил президент перед судьями

На открытие суда пришли многие международные партнеры и доноры, а также президент Украины. Владимир Зеленский свою речь начал с шуток, обратившись к главе АП Андрею Богдану, мол, как так быстро судьи смогли переехать в новое помещение, тогда как Офис Президента до сих пор не переехал. Затем он заговорил о серьезных вещах и очертил задачи новосозданного суда.

Я не могу вам давать задания. Но мне как гражданину Украины кажется, что задача у вас очень простая: коррупционер – наказан, государство, общество, инвестор – все защищены,

– сказал Зеленский.



Владимир Зеленский обратился к судьям

Также президент сказал, что с сегодняшнего дня в Антикоррупционный суд может поступать множество дел о незначительной коррупции. Поэтому, чтобы новосозданный суд не погряз в них, на следующей неделе Рада должна проголосовать за отдельный законопроект, чтобы дела в суд могло направлять только НАБУ.



Какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала

Каков состав Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд состоит из 38 судей, из них 27 – судей первой инстанции, еще 11 – будут рассматривать апелляционные дела. Также в суд отобрали еще 130 человек, которые фактически будут составлять аппарат ведомства.

Как сказала в комментарии 24 каналу одна из судей Антикоррупционного суда, сейчас заработная плата составляет 60 тысяч гривен без надбавок. Госпожа судья подчеркнула, что это достойная оплата труда.