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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Стало известно, сколько будут зарабатывать судьи Антикоррупционного Суда

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      Антикоррупционный Суд начал свою работу. Общественные активисты уже давно требовали его создания, ведь из-за отсутствия реформы правосудия известные коррупционеры до сих пор не наказаны. О первоочередных задачах суда, его составе и особенностях работы – читайте далее.

      Как сообщила корреспондентка 24 канала, судьи Высшего Антикоррупционного Суда впервые собрались еще в начале мая и взяли четыре месяца на подготовку. За это время они нашли помещения для суда и делали там ремонт.

      Читайте также: В Антикоррупционный суд из местных судов передадут более 3 тысяч дел, – глава ВАКС

      Где будут работать судьи Высшего Антикоррупционного Суда

      Сегодня учреждение размещается в четырехэтажном здании на столичном проспекте Победы. Ранее в помещение был банк.

      Помещение Высшего Антикоррупционного Суда

      Какие задачи поставил президент перед судьями

      На открытие суда пришли многие международные партнеры и доноры, а также президент Украины. Владимир Зеленский свою речь начал с шуток, обратившись к главе АП Андрею Богдану, мол, как так быстро судьи смогли переехать в новое помещение, тогда как Офис Президента до сих пор не переехал. Затем он заговорил о серьезных вещах и очертил задачи новосозданного суда.

      Я не могу вам давать задания. Но мне как гражданину Украины кажется, что задача у вас очень простая: коррупционер – наказан, государство, общество, инвестор – все защищены,
      – сказал Зеленский.


      Владимир Зеленский обратился к судьям

      Также президент сказал, что с сегодняшнего дня в Антикоррупционный суд может поступать множество дел о незначительной коррупции. Поэтому, чтобы новосозданный суд не погряз в них, на следующей неделе Рада должна проголосовать за отдельный законопроект, чтобы дела в суд могло направлять только НАБУ.


      Какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала

      Каков состав Антикоррупционного суда

      Антикоррупционный суд состоит из 38 судей, из них 27 – судей первой инстанции, еще 11 – будут рассматривать апелляционные дела. Также в суд отобрали еще 130 человек, которые фактически будут составлять аппарат ведомства.

      Как сказала в комментарии 24 каналу одна из судей Антикоррупционного суда, сейчас заработная плата составляет 60 тысяч гривен без надбавок. Госпожа судья подчеркнула, что это достойная оплата труда.

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      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Владимир Зеленский Судьи НАБУ Законодательство Расследования
      Источник: 24 канал
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