Стало відомо, скільки зароблятимуть судді Антикорупційного Суду

Антикорупційний Суд розпочав свою роботу. Громадські активісти вже давно вимагали його створення, адже через відсутність реформи правосуддя відомі корупціонери досі не покарані. Про першочергові завдання суду, його склад та особливості роботи – читайте далі.

Як повідомила кореспондентка 24 каналу, судді Вищого Антикорупційного Суду вперше зібралися ще на початку травня і взяли чотири місяці на підготовку. За цей час вони знайшли приміщення для суду та робили там ремонт.

Читайте також: До Антикорупційного суду з місцевих судів передадуть понад 3 тисячі справ, – голова ВАКС

Де працюватимуть судді Вищого Антикорупційного Суду

Сьогодні установа розміщується у чотириповерховій будівлі на столичному проспекті Перемоги. Раніше у приміщення був банк.



Приміщення Вищого Антикорупційного Суду

Які завдання поставив президент перед суддями

На відкриття суду завітали багато міжнародних партнерів і донорів, а також президент України. Володимир Зеленський свою промову розпочав з жартів, звернувшись до глави ОП Андрія Богдана, мовляв, як швидко судді змогли переїхати у нове приміщення, тоді як Офіс Президента досі не переїхав. Потім він заговорив про серйозні речі та окреслив завдання новоствореного суду.

Я не можу вам давати завдання. Але мені як громадянину України здається, що завдання у вас дуже просте: корупціонер – покараний, держава, суспільство, інвестор – всі захищені,

– сказав Зеленський.



Володимир Зеленський звернувся до суддів

Також президент сказав, що відсьогодні до Антикорупційного суду можуть надходити безліч справ про незначну корупцію. Тож, аби новостворений суд не загрузнув у них, наступного тижня Рада має проголосувати за окремий законопроєкт, аби справи до суду могло направляти лише НАБУ.



Які справи розглядатиме Антикорупційний суд / Інфографіка 24 каналу

Який склад Антикорупційного суду

Антикорупційний суд складається з 38 суддів, з них 27 – суддів першої інстанції, ще 11 – розглядатимуть апеляційні справи. Також до суду відібрали ще 130 людей, які фактично складатимуть апарат відомства.

Як сказала у коментарі 24 каналу одна з суддей Антикорупційного суду, наразі заробітна плата складає 60 тисяч гривень без надбавок. Пані суддя підкреслила, що це гідна оплата праці.