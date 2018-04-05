ВНО-2018: стало известно, сколько желающих зарегистрировалось на тесты

335 472 человек изъявили желание пройти тест внешнего независимого оценивания в 2018 году. Больше всего желающих в Киеве – более 28 тысяч.

Соответствующие данные размещены на сайте УЦОКО.

На втором месте Днепропетровская область, там таких абитуриентов 24 811. Третье место занимает Львовская область – 21 373 человека.

Тестирование по украинскому языку и литературе будут писать 332 850 человек, по истории Украины – 168 644, математике – 111 740 человек, английскому языку – 89 148 человек, биологии – 82 146 человек.

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Отметим, отдельные категории людей могут зарегистрироваться в течение 3 – 21 мая 2018 года для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. К таким категориям относятся: участники антитеррористической операции; лица, проживающие на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополь или на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия; лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; лица, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (для участия в дополнительной сессии по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 23 июня, дополнительная сессия – 2 июля – 11 июля. Каждый участник по-прежнему имеет право сдать тесты самое большее по четырем предметам. Всего внешнее независимое оценивание будут проводить по 11 предметам: математика, украинский язык и литература, история Украины, биология, химия, физика, география, испанский, французский, немецкий, английский языки.