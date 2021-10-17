В Стамбуле по случаю праздника Покрова отслужили литургию на украинском языке: видео и фото

В Стамбуле состоялась праздничная литургия на украинском языке. Это случилось по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника и защитницы Украины.

На литургии присутствовал Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман. Об этом говорится на фейсбуке в Генконсульства Украины в Стамбуле.

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В Стамбуле отслужили праздничную литургию на украинском языке

По благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея сегодня (говорится о 17 октября – 24 канал) в Храме Святого Николая прошла Божественная Литургия по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы, День защитника и защитницы Украины и Дня украинского казачества,

– говорится в сообщении.

Литургию совершил Отец Иаковос и Епископ Галикарнасский Адриан. После Службы Божьей Генконсул Украины обратился к присутствующим.

"Мы сегодня помолились за защитников и защитниц Украины. Мы благодарны Матери Церкви и Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за эту возможность", – сказал Гаман.

В Стамбуле отслужили литургию на украинском языке: смотрите видео богослужения

Генконсул Украины обратился ко всем присутствующим и поздравил их с праздником: смотрите видео

В Стамбуле состоялась литургия на украинском языке / Фото Генеральное консульство Украины в Стамбуле

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