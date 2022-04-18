В Стамбуле прогремел взрыв: по меньшей мере 10 пострадавших
18 апреля 2022 , 10:09Читати новину українською
Источник:Sabah
В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.
Происшествие произошло утром 18 апреля в районе Бейоглу вблизи полицейского участка. Данные о причинах и количестве погибших в настоящее время уточняются.
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Взрыв в подземных кабельных постройках. Из здания эвакуируют жильцов из-за сильного задымления на улице,
– пишет газета Sabah.
В свою очередь CNN Turk сообщает о по меньшей мере 10 пострадавших в результате инцидента.
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