В Стамбуле прогремел взрыв: по меньшей мере 10 пострадавших

В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.

Происшествие произошло утром 18 апреля в районе Бейоглу вблизи полицейского участка. Данные о причинах и количестве погибших в настоящее время уточняются.

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Взрыв в подземных кабельных постройках. Из здания эвакуируют жильцов из-за сильного задымления на улице,

– пишет газета Sabah.

В свою очередь CNN Turk сообщает о по меньшей мере 10 пострадавших в результате инцидента.

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