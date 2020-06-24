Непогода накрыла не только Украину, но и Турцию. В Стамбуле образовался водяной смерч, дожди затопили улицы. Погиб по меньшей мере 1 человек.

Сильные ливни и град омыли Стамбул 23 июня, сообщает Hurriyet Daily News. Ряд улиц в европейской и в азиатской частях города оказались под водой. Одному из домов сорвало крышу.

Между тем в Украине Запад Украины под водой: разрушенные дороги и подтопленные дома – фото, видео

Особенно пострадал район Эсеньюрт. Вследствие непогоды погиб 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы, их госпитализировали.

İstanbul'da aniden başlayan sağanak karşısında ekiplerimiz dün olduğu gibi bugün de ilçemiz genelinde önceden müdahale için teyakkuzda.



Elverişsiz hava koşullarının oluşturabileceği olası olumsuzlukları 4440073 üzerinden ESTİM Çağrı Merkezi ekiplerimize iletebilirsiniz. pic.twitter.com/32YaUyXh8T — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 24, 2020

Непогода в Стамбуле: видео

İstanbul'da son durum! Fırtına, sel ve dolu İstanbul’da devam ediyor. Acıbadem’de olumsuz hava koşullarından dolayı ağaçlar devrildi. Yağış akşama kadar devam edecek... #istanbul #yağmur #dolu pic.twitter.com/WPbmc4u9uO — haberlendik (@haberlendik1) June 23, 2020

Смерч в Стамбуле

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч. Очевидцы опубликовали видео природного явления в твиттере.

Заметим, что водяные смерчи не совсем необычное для Турции явление. Однако обычно они бывают на юге.

По Стамбулу пронесся смерч: видео