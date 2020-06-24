По Стамбулу пронесся смерч и ливни, есть жертва: жуткие фото и видео
Непогода накрыла не только Украину, но и Турцию. В Стамбуле образовался водяной смерч, дожди затопили улицы. Погиб по меньшей мере 1 человек.
Сильные ливни и град омыли Стамбул 23 июня, сообщает Hurriyet Daily News. Ряд улиц в европейской и в азиатской частях города оказались под водой. Одному из домов сорвало крышу.
Между тем в Украине Запад Украины под водой: разрушенные дороги и подтопленные дома – фото, видео
Особенно пострадал район Эсеньюрт. Вследствие непогоды погиб 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы, их госпитализировали.
Непогода в Стамбуле: видео
Смерч в Стамбуле
В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч. Очевидцы опубликовали видео природного явления в твиттере.
Заметим, что водяные смерчи не совсем необычное для Турции явление. Однако обычно они бывают на юге.
По Стамбулу пронесся смерч: видео