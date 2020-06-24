Стамбулом пронісся смерч та зливи, є жертва: моторошні фото та відео
Негода накрила не лише Україну, а й Туреччину. У Стамбулі утворився водяний смерч, дощі затопили вулиці. Загинула щонайменше 1 людина.
Сильні зливи та град омили Стамбул 23 червня, повідомляє Hurriyet Daily News. Низка вулиць у європейській та в азійській частині міста опинилися під водою. Одному з будинків зірвало дах.
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Особливо постраждав район Есеньюрт. Унаслідок негоди загинув 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми, їх госпіталізували.
Негода у Стамбулі: відео
Смерч у Стамбулі
У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смер. Очевидці опублікували відео природнього явища у твітері.
Зауважимо, що водяні смерчі не зовсім незвичне для Туреччини явище. Однак зазвичай вони бувають на півдні.
Стамбулом пронісся смерч: відео