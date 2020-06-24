Негода накрила не лише Україну, а й Туреччину. У Стамбулі утворився водяний смерч, дощі затопили вулиці. Загинула щонайменше 1 людина.

Сильні зливи та град омили Стамбул 23 червня, повідомляє Hurriyet Daily News. Низка вулиць у європейській та в азійській частині міста опинилися під водою. Одному з будинків зірвало дах.

Тим часом в Україні Захід України під водою: зруйновані дороги і підтоплені будинки – фото, відео

Особливо постраждав район Есеньюрт. Унаслідок негоди загинув 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми, їх госпіталізували.

İstanbul'da aniden başlayan sağanak karşısında ekiplerimiz dün olduğu gibi bugün de ilçemiz genelinde önceden müdahale için teyakkuzda.



Elverişsiz hava koşullarının oluşturabileceği olası olumsuzlukları 4440073 üzerinden ESTİM Çağrı Merkezi ekiplerimize iletebilirsiniz. pic.twitter.com/32YaUyXh8T — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 24, 2020

Негода у Стамбулі: відео

İstanbul'da son durum! Fırtına, sel ve dolu İstanbul’da devam ediyor. Acıbadem’de olumsuz hava koşullarından dolayı ağaçlar devrildi. Yağış akşama kadar devam edecek... #istanbul #yağmur #dolu pic.twitter.com/WPbmc4u9uO — haberlendik (@haberlendik1) June 23, 2020

Смерч у Стамбулі

У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смер. Очевидці опублікували відео природнього явища у твітері.

Зауважимо, що водяні смерчі не зовсім незвичне для Туреччини явище. Однак зазвичай вони бувають на півдні.

Стамбулом пронісся смерч: відео