В Стамбуле тысячи людей протестуют против карантинных ограничений

В одном из крупнейших городов Турции более 2 тысяч человек вышли на улицы с протестом. Они возмущены новыми карантинными правилами в стране и требуют не нарушать их "права личности".

Протестующие выступают против обязательных сертификатов вакцинации и регулярных тестов на коронавирус.

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Всего в протесте в Стамбуле приняли участие более 2 тысяч турок. Люди без масок выкрикивали лозунги, держали плакаты и турецкие флаги, а также пели песни на защиту того, что они называли "права личности".

Эта пандемия продолжается с еще большими ограничениями наших свобод, и ей нет конца. Маски, вакцины, ПЦР-тесты могут стать обязательными. Мы здесь, чтобы выразить свое недовольство этим,

– сказал один из протестующих.

Как прошел протест в Стамбуле: смотрите видео

О каких карантинных правилах идет речь

Ранее правительство страны начало требовать доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19 для всех пользователей:

междугородних самолетов,

автобусов,

поездов.

А также для тех, кто посещает крупные мероприятия, такие как концерты или театральные представления. Зато все вакцинированные школьные сотрудники обязаны сдавать ПЦР-тест.

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