В Стамбуле тысячи людей протестуют против карантинных ограничений
Источник:BBC News
В одном из крупнейших городов Турции более 2 тысяч человек вышли на улицы с протестом. Они возмущены новыми карантинными правилами в стране и требуют не нарушать их "права личности".
Протестующие выступают против обязательных сертификатов вакцинации и регулярных тестов на коронавирус.
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Всего в протесте в Стамбуле приняли участие более 2 тысяч турок. Люди без масок выкрикивали лозунги, держали плакаты и турецкие флаги, а также пели песни на защиту того, что они называли "права личности".
Эта пандемия продолжается с еще большими ограничениями наших свобод, и ей нет конца. Маски, вакцины, ПЦР-тесты могут стать обязательными. Мы здесь, чтобы выразить свое недовольство этим,
– сказал один из протестующих.
Как прошел протест в Стамбуле: смотрите видео
О каких карантинных правилах идет речь
Ранее правительство страны начало требовать доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19 для всех пользователей:
- междугородних самолетов,
- автобусов,
- поездов.
А также для тех, кто посещает крупные мероприятия, такие как концерты или театральные представления. Зато все вакцинированные школьные сотрудники обязаны сдавать ПЦР-тест.
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Какая ситуация с COVID-19 в Турции
- Примерно 64% турок получили две дозы прививки. В рамках национальной программы провели более 100 миллионов прививок.
- Несмотря на это, ситуация с COVID-19 продолжает быть напряженной. Там ежедневно фиксируют примерно по 23 тысячи новых случаев заболевания.