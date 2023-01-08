Станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде атаковали пингвины: курьезное видео

В первые дни января Украине и миру сообщили срочную новость. Станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде атаковали пингвины.

Очевидно, во время зимних праздников пингвинам захотелось найти хорошую компанию. Поэтому они посетили станцию "Академик Вернадский".

Обратите внимание Забавный пес ворвался в эфир к Анне Маляр: невероятное видео

Люди шутят: чтобы защититься от пингвинов, пришлось рыть рвы в снегу. Хотя разве это может остановить пингвинов, желающих отлично провести время в украинском обществе?

Пингвины окружают арктическую станцию: смотрите видео

На опубликованных кадрах заметно, что пингвины изрядно подготовились к "атаке" и собрали всех своих родственников. Хорошо, что пингвины просто приходят, а не "приходят на кофе", потому что тогда пришлось бы варить его целыми цистернами.

Пингвины любят тусить возле "Академика Вернадского"

Пингвины часто гнездятся у станции "Академика Вернадского". Там на свет появляются их малыши. В сети уже показали, как выглядят субантарктические пингвины, которые родились первыми в сезоне

По состоянию на январь малышам – уже около месяца. Их серый пух уже приобрел светлые краски. Очень скоро малышей ждет процесс линьки. Тогда их будут украшать перья, как у настоящих взрослых пингвинов.