В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Теперь она будет называться "Турбоатом".

В Харькове "Московский проспект" стал "Турбоатомом": что известно

О таких изменениях сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена. Соответствующую сообщение появилось на сайте коммунального предприятия.

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Завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом",

– подчеркнули в Харьковском метрополитене.

Станция метро "Московский проспект" стала "Турбоатомом" в Харькове

Здесь отметили, что переименовали станцию во исполнение решения Харьковского горсовета за 16 ноября 2019 года. Также приняли во внимание рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды.

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Заметим, что в Украине с 2014 года приобрела массовый характер декоммунизация. Это система мер, которые направлены на освобождение от влияния и последствий коммунистической идеологии во всех сферах жизни.

Таким образом, в Украине демонтируют советские памятники и переименовывают улицы, названные в честь советских идолов. Также под декоммунизацию подпадает и то, что имеет отношение к стране-агрессору России. Так как именно Кремль начал войну на Востоке и аннексировал Крым.