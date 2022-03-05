Десятки мировых звезд выразили свою поддержку Украине, которая подверглась нападению российских оккупантов и невероятно храбро борется с врагом. Арнольд Шварцнеггер, Мадонна, Мила Кунис – этот список можно продолжать очень долго. Тем более что он постоянно пополняется новыми именами.

Интересно В России истерика: на картах Apple оборонное ведомство РФ назвали "Министерством Фашизма"

Поддержка Греты

Не осталась в стороне от войны в Украине и известная экоактивистка Грета Тунберг. Она встала на нашу сторону и выразила поддержку Украине.