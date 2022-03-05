Десятки світових зірок висловили свою підтримку Україні, яка зазнала нападу російських окупантів та неймовірно хоробро бореться ворогом. Арнольд Шварцнеггер, Мадонна, Міла Куніс – цей список можна продовжувати дуже довго. Тим паче, що він постійно поповнюється новими іменами.

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Підтримка Ґрети

Не залишилась осторонь війни в Україні і відома екоактивістка Ґрета Тунберг. Вона стала на нашу сторону та висловила підтримку Україні.

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