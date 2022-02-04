"Станет 51-м штатом": украинцы ответили на тренд американцев в тиктоке и создали новый

Американские пользователи тиктока запустили тренд, в котором они убеждают, что если они окажутся в Украине с несколькими своими вещами, то якобы через полчаса решат все наши проблемы, или сделают нашу страну 51-м штатом США. Украинцы не оставили подобные заявления без ответа.

Украинцы уверены, что для американцев не все было бы так легко, как кажется, если бы они попали в нашу страну "решать наши проблемы". Об этом сообщает 24 канал.

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Украинцы ответили американцам

Если коротко, то новый американский тренд выглядит так: "Сбросьте меня в Украине с набором моих вещей и через полчаса она станет 51 штатом" или "за полчаса поставлю Россию на колени" и другие вариации. Предлагаем посмотреть вам несколько таких роликов.

Американский тренд в тиктоке: смотрите видео

Ответ украинцев на такой тренд не заставил себя ждать. Поэтому они предлагают запасаться самогоном, дисками с песнями украинских эстрадников, мивиной и другими вещами, и доказать американцам, что не все так просто. Более того, блогерша под никнеймом kraplia предложила украинизировать тренд.

Делаем такой же тренд, но на украинском,

– так блогерша подписала свой ролик

Что из этого вышло – предлагаем посмотреть в подборке.

Ответ украинцев на американский тренд: смотрите видео

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