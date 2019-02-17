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      "Станет полигоном": экс-генсек НАТО рассказал, зачем Путину выборы в Украине

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      Экс-генсек НАТО рассказал, чего Путин будет добиваться от выборов в Украине
      Экс-генсек НАТО рассказал, чего Путин будет добиваться от выборов в Украине / Фото из открытых источников

      Москва будет тренировать свои методы вмешательства во время нынешних выборов в Украине. Впоследствии Кремль их адаптирует для вмешательства в выборы в других странах и организациях.

      Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на полях Мюнхенской конференции, пишет Укринформ.

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      Он отметил, что нет сомнений в попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию в Украине. Впоследствии Россия сможет использовать и трансформировать во время европейских выборов в мае этого года и даже на американских выборах 2020 года.

      Сейчас мы все смотрим на предвыборную кампанию в Украине, потому что это будет полигоном, в том числе и с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборы,
      – сказал Расмуссен.

      Дипломат также отметил, что, несмотря на отсутствие отдельной панели относительно Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, все понимают ее стратегическую важность. Расмуссен также прокомментировал реакцию ЕС на агрессию России в Керченском проливе, напомнив введенные в ответ "суровые санкции".

      "Мы ответили так, что это является болезненным для российской экономики относительно близкого круга Путина", – подчеркнул политик.

      Кроме того, Расмуссен также напомнил о недавних санкциях ЕС из-за других событий, среди них – из-за дела Скрипаля.

      Думаю, что вопрос дальнейшего ужесточения санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня,
      – отметил он.

      Расмуссен считает, что целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Новости России НАТО Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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