"Стане полігоном": екс-генсек НАТО розповів, нащо Путіну вибори в Україні

Москва тренуватиме свої методи втручання під час цьогорічних виборів в Україні. Згодом Кремль їх адаптує для втручання у вибори в інших країнах та організаціях.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на полях Мюнхенської конференції, пише Укрінформ.

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Він наголосив, що не має сумнівів у намаганнях Москви втрутитись у виборчу кампанію в Україні. Згодом їх Росія зможе використати та трансофрмувати під час європейських виборів у травні цього року та навіть на американських виборах 2020 року.

Зараз ми всі дивимося на передвиборчу кампанію в Україні, тому що це буде полігоном, у тому числі й з погляду ризику втручання російської сторони у вибори,

– сказав Расмуссен.

Дипломат також зазначив, що попри відсутність окремої панелі щодо України на Мюнхенській безпековій конференції, всі розуміють її стратегічну важливість. Расмуссен також прокоментував реакцію ЄС на агресію Росії у Керченській протоці, нагадавши запроваджені у відповідь "суворі санкції".

"Ми відповіли так, що це є болісним для російської економіки щодо близького кола Путіна", – наголосив політик.

Окрім того, Расмуссен також нагадав про нещодавні санкції ЄС через інші події, серед них – через справу Скрипаля.

Думаю, що питання подальшого посилення санкцій у зв'язку с російською агресією в Азовському морі стоїть на порядку денному,

– зазначив він.

Расмуссен вважає, що цілеспрямовані індивідуальні санкції можуть мати набагато сильніший ефект, ніж загальні.



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