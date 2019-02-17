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      "Стане полігоном": екс-генсек НАТО розповів, нащо Путіну вибори в Україні

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      Екс-генсек НАТО розповів, чого Путін добиватиметься від виборів в Україні
      Екс-генсек НАТО розповів, чого Путін добиватиметься від виборів в Україні / Фото з відкритих джерел

      Москва тренуватиме свої методи втручання під час цьогорічних виборів в Україні. Згодом Кремль їх адаптує для втручання у вибори в інших країнах та організаціях.

      Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на полях Мюнхенської конференції, пише Укрінформ.

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      Він наголосив, що не має сумнівів у намаганнях Москви втрутитись у виборчу кампанію в Україні. Згодом їх Росія зможе використати та трансофрмувати під час європейських виборів у травні цього року та навіть на американських виборах 2020 року.

      Зараз ми всі дивимося на передвиборчу кампанію в Україні, тому що це буде полігоном, у тому числі й з погляду ризику втручання російської сторони у вибори,
      – сказав Расмуссен.

      Дипломат також зазначив, що попри відсутність окремої панелі щодо України на Мюнхенській безпековій конференції, всі розуміють її стратегічну важливість. Расмуссен також прокоментував реакцію ЄС на агресію Росії у Керченській протоці, нагадавши запроваджені у відповідь "суворі санкції".

      "Ми відповіли так, що це є болісним для російської економіки щодо близького кола Путіна", – наголосив політик.

      Окрім того, Расмуссен також нагадав про нещодавні санкції ЄС через інші події, серед них – через справу Скрипаля.

      Думаю, що питання подальшого посилення санкцій у зв'язку с російською агресією в Азовському морі стоїть на порядку денному,
      – зазначив він.

      Расмуссен вважає, що цілеспрямовані індивідуальні санкції можуть мати набагато сильніший ефект, ніж загальні.


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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Президентські вибори 2019 НАТО Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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