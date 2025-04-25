Эта организация, в частности, оперирует несколькими площадками по доработке и применению химоружия. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о Макшакове

Станислав Макшаков – "высококвалифицированный военный медик". Он несколько лет работал в закрытом военном городке Шиханы-2, где исследовал влияние на организм человека ядов, к типу которых относится и "Новичок".

Воинская часть 34435, или НИИ-2 – подразделение ФСБ, специализирующееся на проведении различных экспертиз, в частности от проверок на полиграфе до лингвистического анализа.

Однако помимо этого институт руководит площадками по доработке и применению химоружия, а его сотрудники участвуют в "покушениях на оппозиционеров", сообщали ранее в The Insider и Bellingcat.

Напомним, ранее расследователи выяснили, что набранные из российских заключенных роты "Шторм Z" курировало ГРУ, занимаясь их финансированием и сбором данных о погибших.