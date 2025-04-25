Ця організація, зокрема, оперує кількома майданчиками з доопрацювання та застосування хімзброї. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про Макшакова

Станіслав Макшаков – "висококваліфікований військовий медик". Він декілька років працював у закритому військовому містечку Шихани-2, де досліджував вплив на організм людини отрут, до типу яких належить і "Новачок".

Військова частина 34435, або ж НДІ-2 – підрозділ ФСБ, що спеціалізується на проведенні різноманітних експертиз, зокрема від перевірок на поліграфі до лінгвістичного аналізу.

Однак крім цього інститут керує майданчиками з доопрацювання і застосування хімзброї, а його співробітники беруть участь у "замахах на опозиціонерів", повідомляли раніше в The Insider і Bellingcat.

Нагадаємо, раніше розслідувачі з'ясували, що набрані з російських ув'язнених роти "Шторм Z" курувало ГРУ, займаючись їх фінансуванням і збором даних про загиблих.