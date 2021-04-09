Мозг очень любит определенность, правила и режим. Когда все четко, определенно и понятно, мозг не перенавантажуеться догадками и гипотезами. Далее читайте на украинском.

Життя теж "працює" за своїми правилами. Ось кілька корисних для нас із вами. Їх дотримання – полегшення для мозку і щастя для його власників.

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Вісім правил, за якими працює життя

1. Правило творіння. Життя не відбувається саме по собі, ми творимо його.

2. Правило прийняття. Для будь-яких усвідомлених змін варто навчитись визнавати і приймати те, де ви є прямо зараз. Спочатку прийняття, потім – зміна.

3. Правило зростання. Коли ви змінюєтесь та зростаєте, ваше життя наслідує вас і змінюється теж. Спочатку – зміна свідомості, а те, що вас оточує, "наздожене".

4. Правило відповідальності. Ви повинні брати відповідальність за те, що відбувається з вами і оточує вас. Нагадую, життя не стається саме по собі, ви – його творці.

5. Правило зв'язку. Ваше минуле, теперішнє та майбутнє нерозривно пов'язані. Те, що ви думаєте сьогодні, прямо визначає те, що ви зробите.

Рішення і дії сьогодні визначають ваше завтра.

6. Правило фокусу. Ми не можемо думати про дві речі одночасно. Наш фокус там, де наші думки.

7. Правило відповідності. Наша поведінка має відповідати нашим думкам та вчинкам. Якщо це не так, ми нещасні.

8. Правило тут і зараз. Ви не можете насолоджуватись життям, якщо весь час повертаєтесь у минуле чи переймаєтесь майбутнім.