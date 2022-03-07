Об этом рассказал сам Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, все зависит от вида повреждения.

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Кубраков: Некоторые мосты нельзя так быстро восстановить

Как отметил министр, все небольшие повреждения достаточно быстро ремонтируют для того, чтобы железная дорога дальше работала. Хотя есть случаи, как, например, мост под Вознесенском, который взорван захватчиками.

Это внеклассовый крупный мост, взорванный русскими войсками. Его так быстро нельзя восстановить,

– объяснил Кубраков.

Однако, по информации министра, большинство подрываемых участков пробуют как можно быстрее возобновлять. "Пытаемся быстро восстанавливать контактную сеть. Сейчас таких случаев десятки, если не сотни в течение дня", – добавил он.