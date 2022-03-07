Про це розповів сам міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, усе залежить від виду пошкодження.

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Кубраков: Деякі мости не можна так швидко відновити

Як зауважив міністр, усі невеликі пошкодження досить швидко ремонтують для того, щоб залізниця далі працювала. Хоч є випадки, як, наприклад, міст під Вознесенськом, підірваний загарбниками.

Це позакласовий великий міст, який підірвали російські війська. Його так швидко не можна відновити,

– роз'яснив Кубраков.

Проте, за інформацією міністра, більшість ділянок, які підриваються пробують якнайшвидше поновлювати. "Намагаємось швидко відновлювати контактну мережу. Зараз таких випадків десятки, якщо не сотні протягом дня", – додав він.