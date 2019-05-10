Starbucks заработал миллиарды долларов на киноляпе "Игры престолов"

Американские маркетологи подчеркнули, что ошибка съемочной группы сериала "Игра престолов" принесла компании Starbucks 2,3 миллиарда долларов.

Этот ляп стал мемом, о котором заговорил весь мир, пишет CNBC. Теги с названием компании и сериала разошлись по соцсетями, форумам, блогам и новостным сайтам.

Читайте также: На самом деле это был травяной чай, – создатели "Игры престолов" иронично отреагировали на ляп с кофе

24 канал писал, что один из самых дорогих сериалов современности "Игра престолов" после двух лет работы над финалом ленты допустил курьезный киноляп. В 4 серии 8 сезона в одной из сцен фанаты заметили рядом с Эмилией Кларк (Дейнерис Таргариен) стакан с кофе Starbucks.



Напиток Starbucks в одной из сцен 4 серии 8 сезона "Игры престолов" / Скриншот

Одна из PR-компаний США подсчитала, что в интернете, на телевидении и радио о Starbucks и "Игре престолов" вспомнили примерно 10 тысяч раз.

При этом четвертую серию только в прямом эфире смотрели 11,8 миллионов зрителей. По мнению маркетологов, все эти упоминания принесли компании-кафе примерно 2,3 миллиарда долларов.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.