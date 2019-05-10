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      Starbucks заробив мільярди доларів на кіноляпі "Гри престолів"

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      Дейнеріс із кавою принесла Starbucks 2,3 мільярда доларів
      Дейнеріс із кавою принесла Starbucks 2,3 мільярда доларів / Фото з відкритих джерел

      Американські маркетологи підкреслили, що помилка знімальної групи серіалу "Гра престолів" принесла компанії Starbucks 2,3 мільярда доларів.

      Цей ляп став мемом, про який заговорив увесь світ, пише CNBC. Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами.

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      24 канал писав, що один з найдорожчих серіалів сучасності "Гра престолів" після двох років роботи над фіналом стрічки допустився курйозного кіноляпу. В 4 серії 8 сезону в одній зі сцен фанати помітили поряд з Емілією Кларк (Дейнеріс Таргарієн) стакан з кавою Starbucks.


      Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

      Одна з PR-компаній США підрахувала, що в інтернеті, на телебаченні і радіо про Starbucks і "Гру престолів" згадали приблизно 10 тисяч разів.

      При цьому четверту серію тільки в прямому ефірі дивилися 11,8 мільйона глядачів. На думку маркетологів, всі ці згадки принесли компанії-кав'ярні приблизно 2,3 мільярда доларів.

      Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

      Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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      Теги: Новини політики Кіно Гра престолів Курйозні новини
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