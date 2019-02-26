Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову

Кожен українець платить "зелений податок". Такий своєрідний податок встановлено державою для підтримки відновлювальної енергетики. Так українці своїми грошима підтримують електроенергію, вироблену з сонця і вітру. Однак вартість зеленої енергії у небагатій Україні є чи не найвищою у світі. І причина цьому – старі схеми часів Януковича.

П’ять років тому українці позбулися Януковича. Проте позбутися сумного корупційного спадку екс-президента все ніяк не вдається. Старі схеми продовжують діяти. Одна з них – зелені тарифи в електроенергетиці. Схема збагачення, придумана Клюєвим, правою рукою Януковича, була "загорнута" в красиву історію про модну зелену енергетику. От тільки українцям ніхто не розказав, за чий рахунок буде цей екологічний бенкет.

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Щодня і щохвилини ми витрачаємо свої кошти, оплачуючи електроенергію. Вмикаючи світло вдома, користуючись тролейбусом або метро, купуючи хліб в магазині. Електроенергія потрібна всюди. А значить, щодня і щохвилини частину коштів українських енергоспоживачів отримують бізнесмени, включені в стару схему Януковича. Суть схеми проста. Пролобійований Клюєвим закон встановив пільгові зелені енерготарифи, у кілька разів вищі, ніж в європейських країнах.



Андрій Клюєв

На десятиліття вперед держава гарантувала зеленій генерації виплати не гривнях, а в євро. Ніякої відповідальності за стабільність і якість електроенергії зелена генерація не несе. Витрати на виробництво енергії з відновлювальних джерел в кілька разів нижча, ніж зелений тариф, оплачений державою. Сиди і отримуй гроші на банківський рахунок. Тепла ванна, а не бізнес.

У 2018 році, виробивши менше 2% електроенергії, зелені отримали майже 9% наших грошей за електроенергію. 14 мільярдів гривень від українців. 9% вартості кожного кіловата. Це плата від нас на користь далеко не бідних людей. Плата, гарантована державою. Іншими словами – податок. Зелений податок на українців.

Не дивно, що десятки депутатів і олігархів освоюють цікаву схему. Максимально включитися в зелену тематику вирішив і найбагатший українець – Рінат Ахметов. До зароблених на схемі "Роттердам +" 35 мільярдів олігарх планує додавати ще по кілька мільярдів щорічних надприбутків від зеленого податку. Охочих піти слідами Ахметова немало. У поточному році в Україні планується збільшити потужності відновлювальної енергетики – з 2 до 3 гігаватт.



Рінат Ахметов

Зелений податок зросте удвічі. Гаманці українців схуднуть додатково на десяток мільярдів гривень. Зате хтось купить собі нову яхту, а хтось пентхауз у Європі. Чи справедливо, що українці сплачують за сонячну енергію втричі більше, ніж німці? Точно ні.

Як виправити ситуацію? Негайно запровадити аукціони для зеленої енергогенерації. Саме аукціони на пониження ціни працюють на цьому ринку у всьому світі. Хто запропонує нижчий тариф для держави, той і зможе побудувати нову електростанцію.

Саме тому вартість зеленої електроенергії на планеті щороку стрімко падає слідом за розвитком нових технологій. Однак в Україні ніякого стрімкого падіння не спостерігається.

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Проект Закону про запровадження зелених аукціонів за півроку в парламенті пройшов лише перше читання і застряг у профільному комітеті.

Час іде. Зводяться нові зелені потужності, обкладаючи українців на роки наперед все більшим зеленим податком. Ключ до припинення цієї вакханалії у парламентському комітеті з паливно-енергетичного комплексу. Від нього ми вимагаємо негайного винесення в зал закону про запровадження зелених аукціонів уже цієї весни. В Україні не має бути схем Януковича і Клюєва. Не має бути зелених податків на користь олігархів. А мають бути справедливі тарифи у зеленій енергетиці, визначені на прозорих аукціонах відповідно до світових стандартів!

Що таке "зелений податок"?Свооєрідний податок, який встановлено державою для підтримки відновлювальної енергетики. Українці, сплачуючи "зелені тарифи" мали б підтримувати електроенергію, вироблену з сонця і вітру.