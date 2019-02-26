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      Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову

      Енергетична стратегія 107 Читать новость на русском

      Кожен українець платить "зелений податок". Такий своєрідний податок встановлено державою для підтримки відновлювальної енергетики. Так українці своїми грошима підтримують електроенергію, вироблену з сонця і вітру. Однак вартість зеленої енергії у небагатій Україні є чи не найвищою у світі. І причина цьому – старі схеми часів Януковича.

      П’ять років тому українці позбулися Януковича. Проте позбутися сумного корупційного спадку екс-президента все ніяк не вдається. Старі схеми продовжують діяти. Одна з них – зелені тарифи в електроенергетиці. Схема збагачення, придумана Клюєвим, правою рукою Януковича, була "загорнута" в красиву історію про модну зелену енергетику. От тільки українцям ніхто не розказав, за чий рахунок буде цей екологічний бенкет. 

      Читайте також: Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами

      Щодня і щохвилини ми витрачаємо свої кошти, оплачуючи електроенергію. Вмикаючи світло вдома, користуючись тролейбусом або метро, купуючи хліб в магазині. Електроенергія потрібна всюди. А значить, щодня і щохвилини частину коштів українських енергоспоживачів отримують бізнесмени, включені в стару схему Януковича. Суть схеми проста. Пролобійований Клюєвим закон встановив пільгові зелені енерготарифи, у кілька разів вищі, ніж в європейських країнах. 

      клюєв права рука януковича
      Андрій Клюєв

      На десятиліття вперед держава гарантувала зеленій генерації виплати не гривнях, а в євро. Ніякої відповідальності за стабільність і якість електроенергії зелена генерація не несе. Витрати на виробництво енергії з відновлювальних джерел в кілька разів нижча, ніж зелений тариф, оплачений державою. Сиди і отримуй гроші на банківський рахунок. Тепла ванна, а не бізнес. 

      У 2018 році, виробивши менше 2% електроенергії, зелені отримали майже 9% наших грошей за електроенергію. 14 мільярдів гривень від українців. 9% вартості кожного кіловата. Це плата від нас на користь далеко не бідних людей. Плата, гарантована державою. Іншими словами – податок. Зелений податок на українців.

      Не дивно, що десятки депутатів і олігархів освоюють цікаву схему. Максимально включитися в зелену тематику вирішив і найбагатший українець – Рінат Ахметов. До зароблених на схемі "Роттердам +" 35 мільярдів олігарх планує додавати ще по кілька мільярдів щорічних надприбутків від зеленого податку. Охочих піти слідами Ахметова немало. У поточному році в Україні планується збільшити потужності відновлювальної енергетики – з 2 до 3 гігаватт.

      ахметов
      Рінат Ахметов

      Зелений податок зросте удвічі. Гаманці українців схуднуть додатково на десяток мільярдів гривень. Зате хтось купить собі нову яхту, а хтось пентхауз у Європі. Чи справедливо, що українці сплачують за сонячну енергію втричі більше, ніж німці? Точно ні.

      Як виправити ситуацію? Негайно запровадити аукціони для зеленої енергогенерації. Саме аукціони на пониження ціни працюють на цьому ринку у всьому світі. Хто запропонує нижчий тариф для держави, той і зможе побудувати нову електростанцію.

      Саме тому вартість зеленої електроенергії на планеті щороку стрімко падає слідом за розвитком нових технологій. Однак в Україні ніякого стрімкого падіння не спостерігається.

      Читайте також: Субсидії для мільярдера: про схеми збагачення олігарха Ахметова

      Проект Закону про запровадження зелених аукціонів за півроку в парламенті пройшов лише перше читання і застряг у профільному комітеті.

      Час іде. Зводяться нові зелені потужності, обкладаючи українців на роки наперед все більшим зеленим податком. Ключ до припинення цієї вакханалії у парламентському комітеті з паливно-енергетичного комплексу. Від нього ми вимагаємо негайного винесення в зал закону про запровадження зелених аукціонів уже цієї весни. В Україні не має бути схем Януковича і Клюєва. Не має бути зелених податків на користь олігархів. А мають бути справедливі тарифи у зеленій енергетиці, визначені на прозорих аукціонах відповідно до світових стандартів!

      Що таке "зелений податок"?Свооєрідний податок, який встановлено державою для підтримки відновлювальної енергетики. Українці, сплачуючи "зелені тарифи" мали б підтримувати електроенергію, вироблену з сонця і вітру.

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      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Новини України Енергетична стратегія Відеоблоги Відновлювана енергетика Енергетика Сонячна енергетика Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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