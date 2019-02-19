Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами
Не завжди благі наміри призводять до бажаних результатів. Метою запровадження ринку електроенергії називали запровадження конкуренції, яка мала сприяти зменшенню цін та підвищенню якості послуг для споживача.
Однак, про який ринок і яку конкуренцію може йтися, якщо понад 80% електроенергії в Україні генерує два суб’єкти – ДТЕК Рината Ахметова і Державний "Енергоатом"?
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Чи готові до конкуренції олігархічні монополії – сумновідомі обленерго? Чи може розраховувати споживач на захист нашого українського Енергетичного регулятора у нових умовах? Відповіді на ці питання на практиці виявилися невтішними. Вже перші тижні життя за законами ринку жваво нагадали "хвацькі дев’яності".
Хитрість, обман, наперстки – набір, який намагаються застосувати до споживача колишні обленерго під дахом Національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Все – з метою видурити побільше грошей за поставлену електроенергію. За послугу, що забезпечує природні права мільйонів українців.
Яскраві приклади, як з українців дурять гроші за електроенергію
1. В кінці минулого року НКРЕКП у півтора рази підвищує вартість електроенергії для спільних потреб мешканців багатоповерхівок. Це освітлення в під’їздах, спільна вентиляція, ліфти. Все те, чим зазвичай користуються люди в багатоповерхових будинках.
Освітлення в під'їздах хотіли збільшити в 1,5 рази
Підвищені тарифи мали компенсувати мільйони громадян. Лише згуртована активність руху ОСББ допомогла відновити справедливість. Світло у спільному коридорі і далі буде коштувати стільки ж, скільки світло у власній квартирі. Тобто не дорожче, ніж 1 гривня 68 копійок.
2. Наприкінці минулого року Регулятор скасовує нічні тарифи на електроенергію для юридичних осіб. Сотні комунальних підприємств по всій країні були поставлені перед фактом – за нічне освітлення доведеться платити у кілька разів дорожче.
Нічне освітлення мало стати в кілька разів дорожчим
Навіщо тоді така реформа електроенергетики, яка душить економіку і місцеві бюджети? Навіщо людям реформа, яка збільшує рахунки за комунальні послуги, нічого не змінюючи у їх якості? Можливо, насправді реформа потрібна не споживачам, адже, якщо хтось втрачає, то хтось інший заробляє.
У цих прикладах додаткові витрати споживачів обернулись надприбутками колишніх обленерго. Це вони заробляють на скасуванні нічних тарифів. Це їхніми додатковими доходами мали стати додаткові витрати багатоповерхівок. Тому ми разом з мільйонами українських споживачів вимагаємо від НКРЕКП згадати суть і першоджерело реформи, про яку нам так багато говорять.
У центрі будь-яких змін має стояти споживач і його інтереси. А усім тим споживачам, з кого новоявлені енергопостачальники намагаються зідрати три шкури, ми радимо одне – не здавайтеся, захищайте свої права.
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Вимагайте правильних рахунків від постачальників, скаржтеся в НКРЕКП, пишіть вашим народним депутатам, звертайтесь до суду. Влада чує лише сильний і впевнений голос громади.