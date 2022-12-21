Так, разоблачены сразу 14 попыток незаконной пересылки из Украины старинных монет. Об этом сообщили киевские таможенники.

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Как из Украины пытались вывезти старинные монеты

Как стало известно, в отправлениях находилось в общей сложности 48 монет всех возрастов, самой старшей из которых – почти 2 000 лет. Все они имеют историческую ценность.

Монеты пытались отправить два гражданина из города Хмельницкого с помощью почты. Посылки направлялись в США, Канаду и Чили.

Согласно выводам специалистов Национального музея истории Украины, 30 монет – это денарии Римской Империи 71-222 лет, чеканились от времен императора Веспасиана до времен императора Елгабала.

Остальные 14 монет 1507-1623 годов – полденьги времен Королевства Польского и Великого княжества Литовского и трояки Речи Посполитой.

Также за границу направлялись венгерский денарий 1552 года, прусские драйпелькеры 1620 года и 1/24 талера 1783 года, и 1 копейка Российской империи 1830 года.

Для вывоза через таможенную границу исторических и культурных ценностей необходимо иметь свидетельство Министерства культуры Украины, однако таких документов таможенникам предоставлено не было,

– отметили в ведомстве.

В результате киевская таможня в отношении обоих отправителей составила 14 протоколов о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты.

Таможенники изъяли монеты Римской империи / фото Киевская таможня

Напомним, что банк Эстонии запустил в обращение 2 миллиона монет номиналом 2 евро с надписью "Слава Украине" и дизайном, посвященным нашей стране. На монете изображена девушка, птица и колосс пшеницы.