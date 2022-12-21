Так, викрито відразу 14 спроб незаконного пересилання з України старовинних монет. Про це повідомили київські митники.

До речі Перші монети з Чарльзом III випустили в обіг у Великій Британії: це називають "новою ерою"

Як з України намагались вивезти старовинні монети

Як стало відомо, у відправленнях знаходилося загалом 48 монет різного віку, найстаршій з яких – майже 2 000 років. Всі вони мають історичну цінність.

Монети намагалися відправити два громадяни з міста Хмельницького за допомогою пошти. Посилки прямували до США, Канади та Чилі.

Згідно з висновками фахівців Національного музею історії України, 30 монет – це денарії Римської Імперії 71-222 років, карбувалися від часів імператора Веспасіана до часів імператора Елгабала.

Інші 14 монет 1507-1623 років – півгроші часів Королівства Польського і Великого князівства Литовського та трояки Речі Посполитої.

Також за кордон прямували угорський денарій 1552 року, пруські драйпелькер 1620 року та 1/24 талера 1783 року, та 1 копійка Російської імперії 1830 року.

Для вивезення через митний кордон історичних та культурних цінностей необхідно мати свідоцтво Міністерства культури України, однак, таких документів митникам надано не було,

– зазначили у відомстві.

У підсумку київська митниця стосовно обох відправників склала 14 протоколів про порушення митних правил. Монети вилучено.

Митники вилучили монети Римської імперії / фото Київська митниця

Нагадаємо, що банк Естонії запустив в обіг 2 мільйони монет номіналом 2 євро з написом "Слава Україні" та дизайном, присвяченим нашій країні. На монеті зображено дівчину, птицю та колос пшениці.