В Кремле занервничали из-за Starlink для Украины: что может стоять за реакцией Пескова

В Кремле назвали опасным возможное расширение для Украины возможностей Starlink и Starshield, которые Киев хочет использовать для противодействия российским ракетным комплексам. Дмитрий Песков уже предостерегает от такого шага, хотя окончательное решение зависит от Дональда Трампа.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала обратил внимание на реакцию Москвы на саму перспективу такого решения. Он предположил, что этот вопрос не только активно обсуждается в США, но и может развиваться в благоприятном для Украины направлении.

Ключевое решение остается за Трампом

В Кремле уже отреагировали на возможное расширение для Украины возможностей Starlink и Starshield. Дмитрий Песков назвал опасным шагом перспективу того, что Киев получит больше возможностей для использования этих систем, тогда как Кирилл Буданов заявил об их необходимости для противодействия российским ракетным комплексам.

Нынешних возможностей Украине недостаточно, поэтому вопрос заключается не только в технологиях, но и в том, кто должен дать политическое согласие на их расширение. Решающее слово здесь, как считает Загородний, остается за президентом США.

Уже можно понять, как Трамп принимает решения. Он собирает множество мнений, собирает людей, слушает, что говорят на разных уровнях,

– пояснил политтехнолог.

К обсуждению могут быть привлечены представители американской администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио и руководство ЦРУ. Однако окончательное согласование такого шага, по его мнению, все равно будет зависеть от Дональда Трампа.

Решение может принять исключительно Трамп. А Илон Маск, когда нам говорят, что надо бегать и танцевать с бубнами вокруг Илона Маска, – нет. В этом вопросе он будет слушать исключительно Трампа,

– сказал Загородний.

Поэтому основная работа должна вестись именно с американской администрацией. И реакция Кремля на эту тему может быть показательной в отношении того, насколько активно этот вопрос уже продвигается в Вашингтоне.

В Кремле нервно реагируют на возможное решение

Заявления Пескова прозвучали еще до того, как было объявлено о каком-либо окончательном решении. Сам факт того, что в Москве публично предостерегают США от такого шага, Загородний связывает с ходом обсуждений вокруг расширения возможностей для Украины.

Судя по тому, как Песков так сильно нервничает, этот вопрос активно обсуждается. Не просто активно обсуждается, а движется в положительном русле,

– подчеркнул политтехнолог.

Важную роль в этом процессе он отводит и публичным заявлениям украинской стороны. Обращение Буданова к теме Starlink и Starshield, по его мнению, является частью более широкой работы, направленной на то, чтобы убедить Вашингтон согласиться на шаги, которых ранее американская сторона не предпринимала.

То, что Буданов выступает, – это тоже часть информационной кампании, которую проводит Украина, чтобы подтолкнуть американцев к тем шагам, которые они ранее не предпринимали,

– пояснил Загородний.

Параллельно Москва уже реагирует не только на эту тему, но и на другие действия США, в частности на ужесточение санкций. Загородний считает, что такая нервозность может свидетельствовать о том, что украинской стороне удается продвигать вопросы, которые Россия считает для себя опасными.

Загородний объяснил реакцию Кремля на Starlink и Starshield: смотрите видео